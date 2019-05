La course Wings for Life World Run s’est déroulée le weekend dernier à Bruxelles, Ypres, Gand et Louvain, afin de soutenir la recherche pour soigner les lésions de la moelle épinière.

Une course inédite s’est tenue le weekend passé. Il s’agit du Wings for Life World Run, la plus grande course du monde organisée afin de soutenir la recherche en vue de soigner les lésions de la moelle épinière. En tout, plus de 120 000 participants ont pris part à cette compétition. Ensemble, ils ont permis de récolter plus de 3,5 millions d’euros. Plus de 1,1 million de kilomètres ont été parcourus.

