Le marathon de New York est né officiellement en 1970, à Central Park. Quatre boucles, une centaine de participants, indifférence d’un public qui n’était même pas là pour ça… 1970, soit sept ans après que le jogging (méthode de course lente et légère) ne fut ramené de Nouvelle-Zélande par Bill Bowerman, futur cofondateur de Nike et entraîneur de Steve Prefontaine. Des dizaines d’années après la première édition du marathon de Boston (1897, 18 partants). Plus tard que celui de Fukuoka (depuis 1947, cette course est exclusivement réservée aux hommes)…

Les chiffres de la démesure