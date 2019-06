L’Ultra Tour des Sources (UTDS), c’est un peu la "ceinture" réunissant les sept communes bénéficiant jusqu’ici des circuits de trail permanents et balisés imaginés par Extratrail à l’est de la Belgique.

À partir de tronçons pris sur les communes de Spa, Stoumont, Jalhay, Theux, Malmedy, Stavelot et Trois-Ponts, un parcours de 157 kilomètres pour 4 140 mètres de D + a été dessiné. Une vraie boucle ayant de l’âme, traversant campagnes et coins de vie en s’intéressant à la beauté des lieux et des patrimoines.

