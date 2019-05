À le voir sautiller sur le parking devant son habitation de Woluwe-Saint-Lambert, rien ne laisse à penser que René Pairon affiche 90 printemps au compteur. Ses mollets, que laisse apercevoir sa tenue jaune éclatante remise aux rescapés de la première édition des 20 km de Bruxelles, sont ceux d’un sportif entraîné. Après avoir trottiné avec plaisir pour les besoins de la photo, cet ancien aviateur nous emmène dans son appartement en montant les escaliers d’un pas décidé. Une fois entré, impossible de ne pas déceler le lien fort qui l’unit à la course à pied et aux 20 km de Bruxelles en particulier. Médailles, affiches et autres cadres souvenirs sont omniprésents dans l’environnement de cet infatigable vétéran qui pratique également le tennis de table dans les séries interbanques.

(...)