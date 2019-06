Voici un peu plus de deux semaines, le Stavelotain Jérôme Vanderschaeghe terminait 44e (sur 204 hommes) des Mondiaux de trail à Miranda do Corvo, au Portugal. À 26 minutes du vainqueur, le Britannique Jonathan Albon, déjà champion du monde de course par obstacles et de skyrunning (4h01’34 contre 3h35’34, pour 44 km et 2100 D +).

Une performance qui est tout simplement le meilleur classement d’un Belge dans ce genre de compétition où le niveau ne cesse d’augmenter d’année en année, suivant la courbe ascendante de la popularité de ce sport…

Questions-réponses avec le nouvel homme fort du trail belge en guise de retour sur cette première "cap" dans une discipline désormais reconnue par l’IAAF.

