Pourquoi tu cours ? Tous les passionnés de course à pied, qu’ils soient débutants ou confirmés, doivent régulièrement faire face à cette interrogation de la part d’un entourage qui ne comprend pas comment on peut accumuler "bêtement" les kilomètres sans autre but que de mettre un pied devant l’autre. Comme si tout devait être "utile" dans notre existence. Dans le même temps, chaque coureur a pléthore d’arguments à avancer face aux interrogations du monde extérieur. C’est que la pratique du sport, et de la course à pied en particulier, nous fait basculer dans une autre dimension : celle d’un monde où les contraintes du quotidien s’arrêtent l’espace d’une sortie, où le cerveau exprime sa créativité comme jamais et où encore l’estime de soi face aux difficultés surmontées grimpe en flèche. Bref, la course à pied permet de se sentir plus vivant que jamais.



(...)