Les vêtements synthétiques : écolo ou pas ? Contrairement à une pensée largement répandue, la réponse est loin d’être simple.

Le marché du textile se divise en deux grandes familles : on trouve, d’un côté, les fibres naturelles (coton, chanvre, bambou) et, de l’autre, les fibres synthétiques fabriquées à partir de pétrole (polyamide, acrylique, polyester).

Ces dernières sont majoritaires dans le sport en raison de leur légèreté et de leur perméabilité à la sueur. Ainsi, les maillots dits "techniques" sont pratiquement tous conçus avec des étoffes synthétiques qui présentent en plus l’avantage de sécher plus vite et de ne pas devoir être repassés. Enfin, leur fabrication se passe des quantités phénoménales d’eau et de pesticides nécessaires à la culture et au traitement du cotonnier.(...)