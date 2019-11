Dimanche, à New York, l’homme fêtait ses 50 années de course à pied. Un demi-siècle de foulées, d’envolées, de sueur. De podiums et de victoires. D’une participation aux Jeux sur marathon (Barcelone 92). Surtout, de passion, ce "truc" de l’âme qui rend les choses plus faciles.

Dominique Chauvelier, le Français, "Chauchau", la gouaille, c’est aussi un regard sage sur le sport qu’il aime et dont il vit comme consultant aujourd’hui. Un regard sans fard sur les directions prises par ce que les Spiridoniens d’antan appelaient "la plus importante des choses secondaires". Le quadruple champion de France du marathon (81, 90, 91 et 93) nous en a parlé la semaine dernière, juste avant de s’envoler pour Big Apple avec ses trois enfants et leurs conjoints, destination de son 42,195 km de gala, distance sur laquelle son record affiche 2h11.24. Lucide, souvent désabusé, passionnant…

(...)