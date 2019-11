Blaise Dubois, président de la Clinique du Coureur, ne se fait pas seulement remarquer par son imparable accent québécois. Mais aussi et surtout par ses prises de position singulières en matière d’entraînement et de prévention des blessures en course à pied.

Adepte du minimalisme, le physiothérapeute vient de commettre une véritable somme scientifique, de près de 500 pages, qui bat en brèche pas mal d’idées reçues ou préconçues. Dénommée La Santé par la course à pied, nous l’avons lue et parcourue en compagnie du Tournaisien Pierre Denays, coureur et ostéopathe.

Une lecture qui pousse à la réflexion sur nos pratiques et qui s’impose cet hiver au coin du feu. Attention, cela risque de remettre en question, par la suite, votre propre entraînement de course à pied.



(...)