Le virus du sport n’a pas lâché Maxime Monfort. Véritable passionné, le jeune retraité des pelotons, depuis le 6 octobre dernier, ne peut imaginer vivre plusieurs jours sans se dépenser. À peine avait-il fermé la porte après notre visite à son domicile, sur les hauteurs d’Aywaille, qu’il s’en alla enfourcher son VTT pour une sortie de 2 heures dans une région aux allures de véritable paradis du sport outdoor.

Une parenthèse heureuse dans une pratique sportive qui rime désormais avec la course à pied et le trail et où la quête du plaisir surpasse de loin celle de la performance. "J’aurais bien été courir aujourd’hui mais je sens que je dois me ménager", rigole-t-il. "Je découvre une nouvelle discipline et mon corps me le fait comprendre."

Peu importe, le lendemain, le nouveau directeur sportif de l’équipe Lotto alla s’offrir une sortie de 23 bornes et de plus de 600 mètres de dénivelé en compagnie de Mathieu Deville, l’une des références en matière de trail en Belgique. Le tout en taquinant les 12 km/heure de moyenne. Maxime Monfort, à 36 ans, en a encore dans le moteur.

Maxime Monfort, vous avez troqué le vélo contre des godasses de course à pied ?

(...)