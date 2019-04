Running Ludovic Pommeret, vainqueur de l'UTMB 2016, s'alignera sur la Bouillonnante: "100 kilomètres de dénivelé positif chaque année" Eric Verschueren

Avec son compatriote Michel Lanne, le Français Ludovic Pommeret, vainqueur de l’UTMB 2016, sera l’une des attractions de l’incontournable rendez-vous du trail belge.



Ce samedi 27 avril, dans la cour du château fort de Bouillon, plus de 600 coureurs prendront le départ des 50 kilomètres de la Bouillonnante, un des trails les plus remarquables de Belgique. En front de bandoulière, le vainqueur de l’UTMB 2016, Ludovic Pommeret. Cet ingénieur en informatique de 43 ans, véritable machine de guerre physique et mentale, débarque chez nous pour la première fois. L’habitué des Alpes vient découvrir le pentu ardennais et ses spécificités. Entretien.



(...)