217 km, 4 000 mètres de dénivelé positif. Mais surtout une température qui, le jour, flirte en permanence avec les 50 degrés. Bienvenue à la Badwater, l’une des courses les plus dures au monde, dont le départ a été donné dans la nuit de lundi à mardi (en Belgique), en plein cœur de la vallée de la Mort, en Californie. Un décor particulièrement inhospitalier, où l’ombre n’existe pas et où, même en pleine nuit, le thermomètre descend rarement sous les 40 degrés.

Pas de quoi effrayer Luc Maes, électricien indépendant de 57 ans lorsqu’il ne court pas et qui est le deuxième Belge seulement après Philippe De Witte à avoir la "chance" de s’élancer sur cette épreuve. Chance, oui. Car seuls 100 dossards sont distribués chaque année, dont seulement 50 à des novices sur l’épreuve. Autant dire que les candidatures, qui doivent être très bien ficelées et répondre à de nombreux critères, sont bien plus nombreuses que les places disponibles. Mais le résident d’Ham-sur-Heure, avec quinze années d’ultra dans des valises l’ayant notamment emmené sur l’UTMB, la Diagonale des Fous ou encore le Tor des Géants, a su convaincre les exigeants organisateurs.

Luc Maes, vous avez souvent dû entendre que votre défi était fou, voire inhumain. Pourquoi avoir choisi de le relever ?

"Je ne pense pas que ce soit de la folie. Pas dans mon cas en tout cas. Ce n’est pas là un exploit sportif que je tente, mais plutôt une envie que je veux mener à bien. Bien sûr, il faut d’abord très bien se connaître avant de se lancer. Mais, avec mon expérience, je pense que c’est le cas. Je sais que cela sera par moments très difficile, que j’aurai des creux. Mais j’ai le mental qui, avec le repos, est un des facteurs les plus importants de la réussite d’un tel défi. Je n’ai pas peur de dire que, malgré ce qui m’attend, je verrai plus que probablement l’arrivée, sans mettre ma santé en danger."

Comment est née cette envie de vous aligner Badwater ?