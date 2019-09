Philippe Godin, professeur de psychologie du sport à l’UCL, met en garde contre les applis de running qui peuvent nous couper de nos ressentis lorsqu’elles sont utilisées de façon frénétique.

Téléphone attaché au bras, montre GPS serrée au poignet, les sportifs (amateurs ou non) courent, pédalent, transpirent désormais high-tech. Les applications coachent leurs utilisateurs et créent toujours plus d’outils pour affiner la mesure des différentes performances.

(...)