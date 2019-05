Les 20 Km de Bruxelles sont une exception dans le paysage de la course à pied en Belgique. À plusieurs titres.

C’est d’abord la seule course du pays qui peut se vanter d’écouler, sur une seule et unique distance, près de 40 000 dossards chaque année. La grand-messe du running belge draine aussi un public bien plus large et différent que celui que l’on retrouve au fil des semaines sur les différents challenges et courses aux quatre coins du pays. Pour beaucoup, c’est tout simplement l’unique course de l’année. Quitte à laisser de côté certains passionnés de la première heure, préférant éviter de se joindre à la masse. Les 20 Km de Bruxelles, dont on fête la 40e édition ce dimanche, sont aussi une formidable vitrine. Les sponsors, fidèles d’année en année, l’ont bien compris. Les associations et autres mouvements caritatifs aussi.

(...)