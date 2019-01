Cannettes de soda, bouteilles en plastique ou en verre, mégots de cigarettes et autres déchets en tous genres, tel est le décor quotidien qui pollue les sorties de nombre de coureurs. Lassé d’être confronté à ce tableau tout sauf idyllique, un runner suédois, Erik Ahlström, a trouvé le moyen de joindre l’utile au désagréable et à l’agréable en développant, en 2016 déjà, une nouvelle activité : le plogging. Son nom résulte d’une contraction et d’une combinaison des mots jogging et plocka upp, qui signifie ramasser en suédois.

Son initiative n’a pas traîné à faire tache tuile. En France par exemple, Nicolas Lemonnier, un ostéopathe de Nantes, a créé la Run Eco Team, au travers d’une page Facebook et d’une application du même nom. Un run, un déchet, c’est le défi que lance la Run Eco Team à chaque runner.

"Un jour, j’ai posté sur Facebook les déchets que j’avais ramassés", explique Nicolas Lemmonier. "Beaucoup de personnes ont réagi positivement. C’est ainsi que m’est venue l’idée créer le groupe Run Eco Team. Ramasser des déchets, c’est un geste simple. Mon plus grand rêve est que tous les runners du monde ramassent un déchet lors de chacune de leurs sorties. Non seulement ils font du sport, mais en même temps ils ramassent un déchet et posent un geste pour les autres."

Alors certes, le rêve que chaque coureur s’adonne au plogging est utopique, même si 99 % d’entre eux sont des amoureux de leur environnement. Néanmoins, le mouvement de la Run Eco Team a rapidement pris la couleur de tous les continents de la planète. Et des milliers de runners y ont déjà adhéré, et entassé des tonnes et des tonnes de détritus. Que leur terre de jogging soit européenne, asiatique, africaine ou encore américaine, ils sont très nombreux à publier une photo du butin de leur collecte, parfois aussi avec une note d’humour, en remplissant parfois jusqu’à plusieurs sachets au cours d’un seul entraînement.

(...)