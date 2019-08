BOUM. C’est un peu bizarre de commencer un article par ce mot. En majuscules, qui plus est. Mais c’est aussi la représentation la plus adaptée pour relayer l’impact qu’a eu la victoire record de Kilian Jornet lors de Sierre-Zinal 2019 voilà dix jours, soit la course de montagne "mère".

Sierre-Zinal existe depuis 1974. 31 km, 2 100 mètres de D +. Une course qui a un intérêt fort dans la mesure où traileurs et athlètes "piste" peuvent s’exprimer en ayant, sur papier, la même chance de performer.





(...)