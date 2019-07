Une paire de baskets et c’est parti ! Le running, c’est simple, accessible à tous et bon pour la santé. Mais pas forcément pour la planète. Car courir peut générer des déchets : bouteilles et autres emballages plastiques, équipement vestimentaire, gadgets variés, etc. D’autant plus quand la discipline se mue en phénomène de mode brassant au passage pas mal d’argent.

Cette pollution concerne principalement l’organisation de grands événements, de plus en plus nombreux dans les différentes villes du pays, mais aussi parfois dans des coins reculés. Nombreux sont les coureurs et organisations qui font leur possible pour minimiser leur impact environnemental. D’autres n’en ont cure. Le paysage de fête et de ferveur à l’arrivée des milliers de coureurs laisse ainsi parfois place à des décors composés de détritus jonchant le sol.