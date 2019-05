Coup de théâtre à la veille des 20 Km de Bruxelles ! Vainqueur l’an dernier, Hassan Chahdi a déclaré forfait. Souffrant du genou et du tendon d’Achille, le Français de 30 ans a dû renoncer la mort dans l’âme…

Hassan, vous êtes venu en personne à Bruxelles pour annoncer la mauvaise nouvelle ?

"Oui et non. Il était prévu que je participe, ce samedi, à une conférence sur l’entraînement organisée par mon partenaire, Lepape, en marge des 20 Km de Bruxelles. Je tenais à respecter mon engagement, même si je ne participe pas à la course."

(...)