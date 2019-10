Greg Broekmans, directeur des organisations running chez Golazo Sports, a accepté de nous dévoiler l’envers du décor des courses de masse à l’occasion du marathon de Bruxelles.

Des coureurs par milliers qui défilent sous le portique d’arrivée. Cette scène, vécue sous le crachin bruxellois ce dimanche matin à l’occasion des épreuves organisées autour du (semi) marathon de Bruxelles, se répète semaine après semaine. En Belgique et à l’étranger. Bienvenue dans les courses dites de masse, ces organisations qui drainent la foule et un public de runners toujours en quête de nouvelles sensations. Des événements qui fascinent les amateurs autant qu’ils peuvent en rebuter d’autres préférant la tranquillité et la simplicité des organisations dites bénévoles, souvent loin des villes.

(...)