Quand on y a goûté, on ne peut vraiment plus s’en passer…

"Je reviendrai !" avait annoncé Arnaud Dely, l’an dernier, dès sa descente du podium. Surprenant deuxième des 20 Km de Bruxelles, dans l’excellent temps de 1h04.16, derrière le Français Hassan Chahdi (1h02.56), le Liégeois tiendra sa promesse en s’alignant, ce dimanche, au départ de la 40e édition de l’épreuve bruxelloise.



Arnaud, quel souvenir gardez-vous de votre première participation aux 20 Km de Bruxelles ?

"L’ambiance ! (...)