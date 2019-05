Il était 6 h 30 dimanche lorsque Raphaël Daco a commencé à dévorer la plus longue trace qu’il n’ait jamais avalée. Une trace longue de 666,8 km très précisément, qui s’étire sur les communes aux profils accidentés de Trois-Ponts, Stavelot, Stoumont, Spa, Theux, Sart-Jalhay et Malmedy.

Dans chacune de ces sept communes de l’Est du pays, qu’il sillonnera dans cet ordre, on retrouve un réseau de trail bien connu des passionnés. Celui-ci est baptisé Extratrail et offre chaque fois quatre parcours, allant du vert pour le plus abordable au noir pour le plus costaud, sans oublier un bleu et un rouge. Des réseaux qui sont connectés entre eux et que le Theutois de 38 ans, qui bosse au sein de l’enseigne sportive qui soutient le projet Extratrail, a choisi de tous parcourir, sans exception, en l’espace d’une semaine.



