Non, l’œuvre au noir n’est pas complètement achevée. Non, les All Blacks ne s’aligneront pas contre les Gallois vendredi (10 h) pour faire de la figuration. Ils entendent bien rentrer au bercail avec la médaille de la 3e place finale de ce Mondial. Face aux Anglais, ils sont tombés les armes à la main contre une machine de guerre, plus forte que les Blacks, le temps d’un match.

(...)