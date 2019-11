La neuvième Coupe du Monde a consacré l’Afrique du Sud pour la troisième fois. Le triomphe d’un groupe qui a su en revenir à ses fondamentaux. Les Springboks ont piétiné ce qu’il restait d’arguments aux prêcheurs du jeu total, à ceux qui voulaient nous faire croire que la nature profonde de ce sport de combat était en train de changer. Sur les six semaines de compétition, les envolées ne furent pas légion mais pour les affrontements, derrière et devant, les amateurs et les professionnels auront été servis, même si un supplément d’air et d’espace n’aurait pas dénaturé l’essence même du rugby.

(...)