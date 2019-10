Et si on avait une finale 100 % nordiste après la qualification des Anglais ?

Amateurs de grandes envolées s’abstenir : le pays de Galles, avec son jeu étouffant et structuré, affronte l’Afrique du Sud et son paquet d’avants destructeur dimanche à pour une place en finale de la Coupe du monde. On peut reconnaître à Warren Gatland une forme de lucidité quand il pronostique que cette 2e demi-finale ne "sera pas le plus beau match au monde".

(...)