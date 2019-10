Le rugby est depuis des lustres une affaire de cœur, de gros, de bons… Mais aussi de frères. Comme les trois Barrett. Des All Blacks pure souche. Beauden, Jordie et Scott seront ensemble, ce samedi, sur la feuille de match, lors du quart de finale contre les Irlandais. Seul Beauden, la star de la fratrie, sera aligné au coup d’envoi mais, à l’instar de l’ancestrale ambition de toute sélection en Coupe du monde, les Néo-Zélandais se compteront trente et un en niant le statut de remplaçant. (...)