Le nombre de licenciés a augmenté en Belgique.

Alors que la Chine s’éveille à la pratique du rugby et pourrait même devenir la première nation mondiale en termes d’affiliés au cours de la prochaine décennie, que la Coupe du monde au Japon est un indéniable succès populaire avec des stades quasiment remplis à ras bord pour chaque match, la France et la Nouvelle-Zélande, nation emblématique de l’ovale s’il en est, voient leur nombre de licenciés décroître sérieusement ces dernières années.

Et pourtant, dans son rapport dévoilé durant l’été dernier, World Rugby annonce une hausse de 9% de licenciés sur la planète ovale et même un bon de pratiquement 30% du côté féminin. Au sommet de la hiérarchie, on retrouve l'Afrique du Sud avec près de 635.000 licenciés. Encore en tête du classement, il y a trois ans, la France ne compte plus que 258 000 adhérents, ce qui la place au quatrième rang mondial alors que la fédération française comptait près de 540 000 licenciés en 2016. Du côté de nos voisins tricolores, on réfute ces chiffres alarmistes en avançant que le mode de calcul avait changé puisqu’avant 2017, les "pass rugby et volontaires" étaient inclus, ce qui gonflait les chiffres.

(...)