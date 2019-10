Rugby L'Angleterre défie les Blacks: comme un parfum de finale Thierry Weber

Thomas Moysey et Peter Lang, ouvreur et entraîneur du Kituro, ont préfacé le choc entre le XV de la Rose et les All Blacks.



Angleterre – Nouvelle-Zélande, c’est le choc des titans ce samedi à Yokohama dans une demi-finale enivrante qui promet d’être sulfureuse. Les hommes d’Eddie Jones pensent à une seconde couronne mondiale, après celle de 2003 et ceux de Steve Hansen ont toujours dans le viseur un triplé historique.



(...)