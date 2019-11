Au terme d’un match qu’elle a maîtrisé de bout en bout, l’Afrique du Sud est venue à bout de l’Angleterre pour décrocher sa troisième Coupe du monde (32-12). Les Springboks ont construit leur succès en deux temps. Largement dominateurs dans le combat et en mêlée fermée, les coéquipiers de Vermeulen ont d’abord fait la course en tête grâce à des pénalités de Pollard avant d’inscrire deux essais en fin de match. Après 1995, après 2007… les Springboks sont à nouveau sur le toit du monde et s’offrent un maillot trois étoiles à l’instar des All Blacks.

(...)