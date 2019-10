Avec 25 médailles mondiales, l'Américaine de 22 ans est bel et bien la plus... grande gymnaste de tous les temps.

Quel paradoxe : Simone Biles mesure 1,45 m et elle est la plus… grande gymnaste de tous les temps ! Nina Derwael, notre double championne du monde aux barres asymétriques, n’a pas attendu ce week-end pour la considérer comme telle mais, à Stuttgart, l’Américaine a rendu cette réalité incontestable en décrochant cinq nouvelles médailles d’or mondiales, portant son total à… 25 (19 d’or, 3 d’argent, 3 de bronze) entre 2013 et 2019. Sur le plan chiffré, Simone Biles dépasse donc le Biélorusse Vitaly Scherbo, dont le bilan est de 23 médailles, dont 19 d’or, entre 1991 et 1996. À cet impressionnant total, il convient d’ajouter à Simone Biles cinq médailles olympiques, dont 4 d’or, décrochées en 2016, à Rio. À suivre, bien entendu…

