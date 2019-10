Médaille d’or aux Jeux paralympiques de Rio en 2016 à l’âge de 16 ans, champion du monde et d’Europe en titre et numéro 1 mondial, Laurens Devos est un petit phénomène dans le monde du tennis de table handisport. Dans sa catégorie, il sera l’homme à battre aux Jeux de Tokyo dans dix mois.

"Moi, je veux juste défendre mon titre. Je sais que cela va être difficile, notamment car il y aura plus de pression. Pour tout le monde, cela semble normal que je décroche à nouveau l’or. Mais cela ne fonctionne pas comme cela. Vous savez, le niveau général progresse année après année. Et l’effet de surprise ne sera plus présent car mon jeu est maintenant analysé."

(...)