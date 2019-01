Le Championnat du monde commence dans quelques jours. Habitué des médailles, le génie français doit laisser les Experts orphelins. De quoi offrir une compétition plus ouverte ?

Est-ce la fin du ère en France ? Avec l'opération de Nikola Karabatic au gros orteil du pied gauche en octobre dernier ("un Hallux Valux dont les premiers problèmes sont apparus peu avant le Mondial 2017"), une opération qui "a modifié mes appuis et ma façon de marcher" et qui nécessite entre quatre et six mois de récupération, la présence du n°13 des Bleus dans la sélection de Didier Dinart pour le Championnat du monde qui débute le 10 janvier est de moins en moins probable.

Le natif de Nis en Yougoslavie fait bien partie des 28 de son ancien coéquipier. "Il vaut mieux avoir un Nikola Karabatic, même diminué", a lancé le sélectionneur à l'AFP. Il y a trois jours, le discours de Dinart à BFM TV se voulait pourtant un peu plus ferme. "Il y a une infime chance mais ce n'est pas la priorité. Le plus important reste le collectif."

Les Jeux dans un coin de la tête

A 18 mois des Jeux Olympiques de Tokyo, l'objectif des grandes nations sera en effet de poursuivre dans les qualifications. L'objectif est de terminer dans le Top 7 de la compétition internationale qui se jouera en Allemagne et au Danemark pour avoir une chance lors du tournoi de qualification olympique en 2020.