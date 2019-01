Le volley-ball en Belgique est un sport presqu'exclusivement flamand. La présence de Waremme et de Guibertin chez les messieurs ou de Charleroi et Farciennes chez les filles au plus haut niveau restent des exceptions dans des séries très marquées Nord du pays. La Ligue B (la D2) suit d'ailleurs également cette tendance. En dessous de ces deux niveaux nationaux, on bifurquait directement vers les séries régionales. Dès la prochaine saison, cela sera donc fini. Après plusieurs réunions entre les différentes entités, un consensus a donc été trouvé. "Au départ, la demande a été formulée par Volley Belgium", explique Olivier Dulon, le boss du volley francophone. "Les deux ailes ont évidemment vite suivi le mouvement."



(...)