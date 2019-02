Sport olympique depuis 1992, à Barcelone, le badminton a vu la participation de plusieurs Belges. De Pedro Vanneste, lors de la première, aux frère et sœur Yuhan et Lianne Tan, ces deux dernières éditions en passant par Ruud Kuijten, Néerlandais naturalisé en 2000, à Sydney. Multiple championne de Belgique dans les années 2000, Nathalie Descamps aurait pu être notre première représentante féminine, en 2008, sans le veto du COIB, se basant à l’époque sur des critères plus stricts que le CIO. Si Yuhan Tan (31 ans) a mis un terme à sa carrière internationale après les Jeux de Rio, Lianne (28) porte désormais le flambeau de la famille.

Née de mère belge et de père indonésien, la cadette a de qui tenir puisqu’elle est multiple championne de Belgique et sans doute notre meilleur atout en vue de Tokyo 2020. Avec elle, Maxime Moreels est, lui, le n° 1 belge aujourd’hui.

Et c’est à Liège que le duo s’entraîne sous la houlette de Frédéric Gaspard, 34 ans, ancien joueur lui-même. Un homme aux multiples casquettes puisque le Bastognard cumule les fonctions de DT Haut Niveau, coach des -19 ans et responsable du Centre de formation de la Ligue francophone. Il est, dès lors, bien placé pour dresser un état des lieux de la discipline à l’aube du National, qui a lieu, ce week-end, à Anderlecht, mais aussi (et surtout) en vue de la qualif pour les Jeux de Tokyo.

(...)