Après quatre compétitions en un mois et demi, entre le 24 février et le 7 avril, mais surtout deux médailles, l’argent à Marrakech et le bronze à Antalya, Toma Nikiforov a relâché un peu la pression ces dernières semaines. D’autant que le Bruxellois est rentré de Turquie avec un coude (très) douloureux.

"J’ai pris un coup lors de mon deuxième combat, face au Mongol Odbaatar, un peu comme quand vous vous cognez le coude et que vous ressentez une décharge électrique. Avec l’adrénaline de la compétition, je n’y ai pas pensé plus que ça. Mais, le lendemain, j’avais toujours mal. J’ai enchaîné avec le stage, mais je me suis contenté de muscu et de cardio, laissant donc le judo un peu de côté…", raconte Toma.

(...)