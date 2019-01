Judo Sami Chouchi obtient le bronze en 37 secondes: "Il a encore franchi un palier" Guy Beauclercq

Battu par l’Israélien Muki en demi-finale, Sami Chouchi (-81 kg) s’est bien… rattrapé en balayant le malheureux Portugais Egutidze.



37 secondes pour décrocher une médaille de bronze !



Sami Chouchi ne s’attendait pas à un tel dénouement, ce vendredi, à Tel Aviv. Et son malheureux adversaire, le Portugais Egutidze, n° 12 mondial, non plus… D’où une sympathique accolade entre les deux judokas après le combat. " Croyez-moi, quand on est balayé de cette manière, on se sent vraiment humilié, explique Cédric Taymans qui a apprécié le beau geste du Bruxellois pour sa victime. "Vous savez, Sami, c’est un mec hyper sociable. Il (...)