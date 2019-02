Anne-Sophie Jura enchaîne après Paris. Van Gansbeke et Berger sont de retour.

Coincés entre les prestigieux Grands Chelems de Paris et Düsseldorf, les rendez-vous de ce week-end, à Rome et à Oberwart, ne manqueront pas d’intérêt dans le clan belge avec les retours de Kenneth Van Gansbeke et Sophie Berger ainsi que la participation d’Anne-Sophie Jura. Victime d’une déchirure au triceps lors du premier jour de stage, le 4 février, à Herstal, Kenneth Van Gansbeke (- 66 kg) a reçu le feu vert médical pour s’aligner dans la capitale italienne. "J’ai repris l’entraînement mardi, avec technique et muscu. Et, mercredi, j’ai aligné quelques randoris (simulations de combat) qui m’ont rassuré. Ce qui n’enlève rien au fait que cette blessure est tombée au plus mauvais moment… Déçu par mon élimination précoce fin-janvier à Tel Aviv, j’avais soif de revanche à Paris, mais il était inutile de prendre le risque d’aggraver ma blessure. J’espère maintenant pouvoir enfin lancer ma saison !"

