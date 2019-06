Dans les entrailles de la Chizhovka Arena, Toma Nikiforov, soigné par le médecin de la délégation belge et couvé du regard par son coach Damiano Martinuzzi, a trouvé, pendant quelques minutes, du réconfort auprès de ses parents, Nickolay et Angelina, accourus après l’avoir vu se tordre de douleur sur le tapis et forcément très inquiets.

Sur le dernier mouvement de son combat de repêchage, qui lui a valu une élimination par ippon des œuvres du Biélorusse Mukete, le Bruxellois s’est déboîté l’épaule gauche. Comme à l’Euro de Budapest en 2013, (...)