La Tournaisienne de 19 ans sera, ce samedi, l'une des têtes d'affiche de la deuxième édition de l'Open, jumelé avec celui de Visé...

Cette fois, Lois Petit ne veut plus reculer ! Après quelques aller-retours entre les -44 kg et les -48 kg lors de ces deux dernières années, la Tournaisienne se lance résolument dans la deuxième catégorie, la vraie, en ce début de saison. Et c'est à Herstal que Lois débutera 2019, malgré un état grippal venu la contrarier après un bon stage à Mittersill.



