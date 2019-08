À 28 ans (29, dans exactement une semaine…), Charline Van Snick abordera son sixième Mondial, ce lundi, à Tokyo. Le troisième en -52 kg, catégorie où elle est montée, fin 2016, et où elle a terminé au pied du podium, l’an dernier, à Bakou, battue pour le bronze par la Française Buchard, aujourd’hui n°1 mondial. Une hiérarchie où la Liégeoise pointe à la cinquième place, derrière Buchard, donc, et les… trois Japonaises, à savoir Tsunoda, Abe et Shishime.

Chaque pays étant limité à deux représentants par catégorie, la première a sauté, Charline devenant par corollaire tête de série n°4 de ce rendez-vous mondial. Un statut qui lui a valu une position relativement protégée au tirage au sort, notre compatriote étant versée dans le deuxième quart. Mais attention : ce ranking mondial ne veut pas tout dire !

Ainsi, la Kosovare Kelmendi, championne olympique et championne d’Europe en titres, relativement discrète en 2018, n’est que septième, mais demeure l’épouvantail dans la catégorie. Dans ce contexte, Charline Van Snick s’est quand même envolée assez confiante depuis Paris, après deux stages de préparation finale, en Hongrie et à… Jodoigne.

Charline, dans quel état d’esprit et physique abordez-vous ce fameux Mondial ?

(...)