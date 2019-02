Ce samedi, ce sera (également) reparti pour Charline Van Snick qui a choisi Paris pour débuter sa saison 2019. Un rendez-vous prestigieux auquel, curieusement, la Liégeoise n’a participé qu’à cinq reprises depuis son arrivée sur la scène internationale seniors, en 2010.

Avec un bilan d’une médaille d’argent, en 2015, et trois cinquièmes places, en 2011, 2016 et 2018, alors qu’elle avait été battue d’emblée pour sa première apparition… "Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas superstitieuse !" lance-t-elle. "La preuve : à ce compte, il faudrait ajouter ma cinquième place au Mondial, en septembre 2011. Mais je ne me pose pas la question de savoir si Paris me sourit ou pas. L’essentiel est que je me sens prête à y entamer cette année préolympique. Et c’est le cas !"

(...)