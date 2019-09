La Hennuyère de 27 ans est (vraiment...) de retour à la compétition, ce vendredi, à Tachkent, après une hernie discale.



Trois semaines après le Mondial, à Tokyo, où seul Matthias Casse est parvenu à monter sur le podium avec sa médaille d’argent en -81 kg, quatre Belges ont repris leur bâton de pèlerin avec un lointain déplacement à Tachkent. En quête de points dans la course à la qualification olympique, Jorre Verstraeten (-60 kg), Dirk Van Tichelt (-73 kg), Sami Chouchi (-81 kg) et… Anne-Sophie Jura (-48 kg) se sont envolés mardi midi et ont rallié la capitale de l’Ouzbékistan, via Istanbul, où ils sont arrivés mercredi matin, fatigués par le voyage. Parmi nos compatriotes, seule Jura n’était pas sur les tatamis japonais. Et pour cause… Souffrant d’une hernie discale, Anne-So n’a plus combattu en compétition depuis le 16 février, à Oberwart, où elle s’était inclinée, pour le bronze, face à la Japonaise Yoshida. Enfin presque… "J’ai combattu il y a deux semaines, à Bratislava, où j’ai d’ailleurs décroché le bronze !" précise la Hennuyère de 27 ans. "Il s’agissait pour moi d’un tournoi de reprise, lequel n’entre pas dans la comptabilité pour le ranking olympique. Mon véritable retour a donc lieu ce vendredi, à Tachkent, un rendez-vous labellisé Grand Prix..."

Anne-So, on vous sent heureuse de retrouver la compétition de haut niveau…

"Mais je le suis vraiment, croyez-moi ! Ça me manquait terriblement. Ce n’est jamais facile de devoir tirer un trait sur des rendez-vous comme l’Euro ou le Mondial. Mais je n’avais pas le choix… Je devais me montrer patiente.



(...)