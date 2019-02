JudoVidéo Anne-Sophie Jura: "J’ai éprouvé de meilleures sensations" Guy Beauclercq

Anne-Sophie Jura (-48 kg) s’est inclinée, mais a malgré tout retrouvé le sourire.



Malgré la défaite, concédée face à la Française Clément après plus de six minutes et demi de prolongation, Anne-Sophie Jura a retrouvé son sourire en même temps que ses sensations, perdues depuis le Mondial, en septembre, à Bakou.



(...)