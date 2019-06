Sacré champion d’Europe l’an dernier à Tel Aviv dans la catégorie des -100kg, Toma Nikiforov affirme qu’il aborde cette compétition sans pression particulière. Le porte-drapeau de la délégation belge estime avoir trouvé ses marques après une période marquée par des résultats en dents de scie. Entretien à la veille de son entrée en lice, ce lundi, face au Letton Borodavko.

Toma, vous présentez-vous ici à Minsk à 100% ?

"Je suis à 105 % ! (sourire) 105, comme mon poids en arrivant en Biélorussie. Je n’ai aucun bobo, rien. Le genou et le coude vont bien. Ma dernière blessure en date était handicapante mais pas grave. On a bien protégé mon coude en stage et tout s’est bien passé."

Vous avez un titre à défendre ce dimanche.

(...)