Minsk veut s’inscrire dans les nouvelles normes olympiques et se pose en pionnier de l’organisation d’une compétition à grande échelle sans dépenser des sommes folles et en misant sur des infrastructures réutilisables par la suite.

Chez les membres de l’organisation des Jeux européens de Minsk, on précise toujours qu’il s’agit des deuxièmes de l’histoire. Une habitude étonnante, mais loin d’être innocente. Cette précision leur permet deux choses : se poser en précurseur d’une nouvelle compétition et surtout trancher nettement avec la première qui a eu lieu à Bakou il y a quatre ans et qui inaugurait ce nouveau format de Jeux olympiques à l’échelle européenne.