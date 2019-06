Nina Derwael, qui entre en lice ce jeudi, présentera un nouvel exercice à Minsk.

Arrivée au village des athlètes à Minsk ce lundi, en compagnie de Senna Dericks et de Jimmy Verbaeys, Nina Derwael s’est rapidement fondue dans ce décor qui n’est pas sans rappeler les Jeux olympiques.

"C’est effectivement comme cela que je ressens les choses : chaque fois qu’on se trouve dans un endroit pareil, avec plusieurs sports différents et beaucoup d’athlètes, il y a une atmosphère olympique qui semble régner. Ici, on sent qu’on fait partie d’une équipe, le Team Belgium, et c’est toujours très chouette, très motivant aussi", sourit la gymnaste, qui se réjouit de passer encore incognito dans le village malgré ses états de service. "Je ne tiens vraiment pas à ce qu’on me remarque !"

À 19 ans, la championne du monde et double championne d’Europe des barres asymétriques va bien sûr s’aligner dans sa discipline de prédilection, dès ce jeudi en Biélorussie, mais aussi à la poutre. En revanche, en raison d’une petite douleur à la cheville, elle ne disputera pas le concours général.