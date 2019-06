Nicky Degrendele, ex-championne du monde de keirin, ne considère rien comme acquis avant les JO de Tokyo l’an prochain.

Ce vendredi, à la Minsk Arena, ce sera au tour de Nicky Degrendele d’entrer en piste ! La sprinteuse belge, spécialiste du keirin, une discipline où elle fut championne du monde en 2018, retrouvera à cette occasion un anneau qu’elle connaît bien : pas plus tard qu’il y a un mois, elle s’y est d’ailleurs imposée et l’an dernier, on se souvient que la cycliste de Knokke y avait remporté une manche de Coupe du monde.

"C’est une piste agréable, rapide et où il y a moyen de faire de bonnes prestations quand on est en forme", dit-elle, sous les yeux du chaperon de l’UCI prêt à lui faire passer son contrôle antidopage.

(...)