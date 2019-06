La 2e édition des Jeux européens s’ouvre ce vendredi. La Biélorussie n’attend qu’une chose : donner une autre image d’elle que celle d’un pays qui pratique encore la peine de mort.

Il est déjà presque minuit quand on saute dans notre taxi en direction du centre de Minsk et de son hôtel éponyme. Le chauffeur reste silencieux quand on lui demande s’il va bien et s’il n’est pas trop fatigué vu l’heure tardive.

Il ne répond pas à une deuxième tentative, se contentant de lever les mains. Un peu plus tard, on tente de relancer la conversation sur les Jeux européens. Il se retourne et nous lance un grand "good, good".

Les rues de la capitale biélorusse sont à l’image de notre taximan : enjouées à l’idée d’accueillir les deuxièmes Jeux européens. Tous les commerçants sont touchés et même les pharmacies du centre-ville arborent de gigantesques autocollants à l’effigie de Lesik, la mascotte des Jeux.

Les affiches sont partout sur les routes, le long desquelles les parterres ont été fleuris aux couleurs du logo de Minsk 2019. Aucun détail n’est oublié pour que les locaux et les visiteurs soient dans une ambiance de ville olympique.

