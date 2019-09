Petit quiz. Je suis wallon. Je joue au tennis de table depuis ma plus tendre enfance. J’ai été numéro 1 mondial dans ma discipline. Je représente la Belgique aux quatre coins du monde dans les compétitions internationales. Et mon objectif de la saison est une nouvelle participation aux Jeux olympiques. Qui suis-je ? Jean-Michel Saive. Perdu ! On parle ici du Hennuyer Marc Ledoux (33 ans) qui va prendre du 16 au 21 septembre la direction de la Suède pour participer aux championnats d’Europe.

"En simple, mon parcours dépendra en grande partie du tirage au sort, explique le gaucher qui souffre d’une hémiplégie de la partie droite du corps. Car les numéros 1 et 2 mondiaux sont quasiment injouables. La saison dernière, j’ai été sorti aux championnats du monde en quart de finale 11-9 au dernier set. Entre les cinquième et le seizième mondiaux, le niveau est très proche. Dans la compétition interpays, on a une belle carte à jouer avec Laurens Devos et Ben Despineux. Un Flamand, un Wallon et un Germanophone. On représente bien notre pays."

(...)