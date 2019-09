Comme lors de chaque Olympiade, la ville-hôte des Jeux organise des test-events. Et Tokyo n’échappe, bien entendu, pas à la règle…

Véritables répétitions générales, à la fois pour les sportifs et pour les organisateurs, ces test-events ont commencé en juin dernier et se poursuivront jusqu’en mai 2020.

Manager de Haute Performance au COIB, Philippe Préat a assisté à trois d’entre eux, à savoir : l’aviron, l’équitation et le triathlon.

"Les test-events auxquels nous avons participé, avec des responsables fédéraux, se sont, dans l’ensemble, bien déroulés. Les Japonais ont réalisé du bon travail. Leur organisation était excellente pour chaque événement. La qualité de leurs installations nous a laissé une forte impression. Prenons l’aviron, par exemple, le site est prêt à 90 %, une seule tribune doit encore y être construite."

Et d’enchaîner : "Il y a, malgré tout, également des points plus sensibles comme la chaleur et l’humidité, le manque d’ombre et la qualité de l’eau. Pendant les épreuves d’aviron et d’équitation, les conditions climatiques étaient vraiment très, très chaudes. Les organisateurs devraient aménager plus d’endroits ombragés sur ces sites, en particulier."

(...)