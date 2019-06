"Répondre aux journalistes, c’est une vraie épreuve pour elle", glisse Claude Bolle, entraîneur de la jeune Montoise de 22 ans. Pourtant, Déborah Masy n’est pas du genre à être intimidée. Voilà 10 ans qu’elle pratique trois sports de combat : le ju-jitsu, le judo et le sambo sportif.

"J’ai toujours aimé ce type de discipline", explique l’athlète aux cheveux longs et bruns. "Je peux vraiment me défouler. Ce sont des sports assez complets où il y a toujours un respect de l’adversaire."

Lors de ces Jeux européens, elle sera la seule représentante de la Belgique en sambo sportif (-80 kg). Une pratique inventée en URSS dans les années 1930 et que Déborah apprécie énormément : "Il y a beaucoup plus de techniques. On peut faire des clés de jambe. Et on a moins de pénalités qu’au judo et au ju-jitsu."

